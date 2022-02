Le Corbeau et le Renard Maître Corbeau sur un arbre perché tenait en son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléché, lui tint à peu près ce langage... Le Corbeau est orgueilleux et sa becquée fait un envieux. Le Renard est beau parleur et ses flatteries vont droit au coeur. Qui de nos deux compères emportera le festin ? Le Corbeau, vaniteux, gardera-t-il sa prise ? Le Renard, flagorneur, gagnera-t-il la mise ?