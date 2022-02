Retrouvez dans In These Words' Stories + Father Figure trois préquelles de In These Words avec en bonus le roman Father Figure ! Découvrez le passé du docteur Asano Katsuya de In These Words au travers de la série de trois préquelles : Katsuya vient d'être employé par l'Etat de New York et y rencontre le détective David Krause à Manhattan. Succombera-t-il aux charmes du détective ? Father Figure : Uriel Blackstone, un jeune veuf, vivait une existence simple et tranquille jusqu'à ce qu'il tombe sur un inconnu dans son immeuble. Ce dernier s'introduit alors dans sa vie avec une étrange familiarité. Uriel l'ignore encore, mais une partie de son passé qu'il a oubliée est en train de le rattraper.