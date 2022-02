Peurs en eau profonde

Dans la nuit perpétuelle des fonds marins, seule reste la peur... Au large de Marseille, dans les filets d'un chalutier, un corps de femme est retrouvé entièrement nu, couvert de morsures et le pied gauche sectionné. Pour Chloé Latour, commandante de la brigade criminelle, c'est le début d'une traque hors norme qui la conduit à s'immerger dans le monde opaque des plongeurs professionnels et des chercheurs d'épaves. Des spécialistes qui descendent à des profondeurs abyssales et affrontent les pires dangers. Parmi eux, Jean Sardi. Il est l'un des meilleurs et connaissait intimement la victime. Il pourrait bien avoir un mobile, lié à ce terrible secret qui l'a poussé à se réfugier dans le silence des fonds marins. Crime passionnel ou rituel dément ? La présence dans les poumons du cadavre d'un plancton inconnu en Méditerranée intrigue les enquêteurs de la Crim'. Pendant que le mystère s'épaissit, d'autres corps remontent à la surface et sèment l'effroi chez les plongeurs des eaux profondes. Un huis-clos à la limite de l'asphyxie.