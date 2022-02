Que sont nos héros devenus ? des super-héros...

Nos héros contemporains sont dabord des héros masqués, doués de pouvoirs surnaturels et anormaux, aimant à jouer de leur hyper-puissance technique et technologique. Que sont donc nos héros devenus ? Par quels mécanismes gratifiants réussissent-ils à transformer leur condition héroïque ? Dans quelle mesure également sont-ils à même de faire de grandes oeuvres de celles, diverses, qui les accueillent (romans, blockbusters, comics, romans-graphiques ou séries télévisées). Ce sont à ces questions que les différents articles de cet ouvrage tentent de répondre en croisant ces nouveaux champs de recherches que sont les cultural studies, les humanités numériques, les TV studies, etc.