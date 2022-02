Le bonheur est dans l'avion - De l'aéroclub aux essais en vol

LE BONHEUR EST DANS L'AVION Par Gérard Desbois Pilote puis chef Mécanicien Navigant des essais en vol d'Airbus, Gérard Desbois nous livre ses propres aventures aériennes. Outre sa passion du plus lourd que l'air, il dénonce et écorche un peu les travers du monde de l'entreprise. L'aviation, la vraie, perd ses valeurs profondes et ne devient plus désormais qu'aéronautique au sens commercial du terme. Comme pour conjurer ces travers, il lutte grâce au verbe et se laisse parfois aller à des rêveries qui nous transportent dans son monde idéal entre imaginaire et réalité. Embarquez dès maintenant avec lui dans ses deux univers favoris, le sérieux sans compromis des Essais en vol qui ont fait son quotidien pendant 35 ans et l'aviation légère pour comprendre pourquoi les oiseaux chantent. A propos de l'auteur : Gérard Desbois est un ancien élève de l'ENAC puis de l'EPNER. Pilote professionnel, devenu Chef mécanicien navigant des essais en Vol d'Airbus, il a fait partie des équipages des premiers vols de l'A319, de l'A340-600 et de l'A380 le 27 avril 2005. Il totalise 11 500 heures de vol dont 9 500 en essais.