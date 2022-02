Manifeste pour un monde vivant. Faire émerger les possibles

Les imaginaires commencent à se débloquer avec une envie commune de faire émerger une société plus écologique, plus respectueuse du genre féminin et de l'humain. Néanmoins, les changements ont du mal à se traduire dans la réalité quotidienne et l'on cherche désespérément les leviers qui permettraient de créer le basculement. Si ces nouveaux imaginaires sont fondamentaux, ce livre montre que nos anciennes structures doivent être repensées en tenant compte de nos besoins réels. Un même élan émerge de la volonté de se défaire d'un système de domination qui pèse sur l'humain de manière générale, le genre féminin en particulier, et tous les écosystèmes : le mouvement #MeToo, le mouvement des jeunes pour le climat, les revendications pour une démocratie directe en sont le témoignage. Notre société doit apprendre à lâcher prise en abandonnant une partie des activités qui détruisent actuellement l'humain et le vivant à une vitesse fulgurante. Cela, en ouvrant notamment la voie à une ère bien plus libérée du travail tel qu'on l'entend de nos jours, et en posant enfin les fondations d'un nouveau paradigme de société.