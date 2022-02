Arrogant Highlander

L'embrasser ou l'insulter ? Adèle avait toujours rêvé de visiter l'Ecosse, mais pas dans ces conditions ! Sa voiture lâche sous la pluie et, trempée, la jeune femme se vautre en plein milieu d'un pub devant une dizaine de personnes hilares, dont Fyfe, un Highlander sexy, en kilt, au corps parfait, tatoué, terriblement attirant. Mais le pire est à venir : Adèle reçoit en héritage le domaine de son grand-père... où vivent Fyfe et ses amis ! Elle n'a aucune intention de faire sa vie ici et doit donc les chasser pour vendre les lieux. Alors, malgré le trouble incroyable que le Highlander provoque en elle, il est hors de question de céder !