Broken But Alive

Elle ne voulait plus jamais le revoir. Il va être son salut. Anaïs est une survivante à double titre : après avoir perdu des amis proches dans un accident, elle s'est retrouvée embarquée dans une histoire violente dont elle n'est toujours pas sortie. Elle gère son business d'une main ferme, en tentant d'échapper à cette vie qui risque de la détruire. Mais le destin place de nouveau Elijah sur sa route : il est tout son contraire et ils peinent à se supporter. Car Anaïs et Elijah se connaissaient avant que le sort ne brise la vie de leurs amis, et les retrouvailles, teintées de culpabilité, sont douloureuses. Etre proches leur fait revivre l'enfer du passé, mais s'éloigner leur est insupportable. Que reste-t-il comme option ?