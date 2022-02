Cocaïne Andine. L'invention d'une drogue globale

Dans cette étude novatrice et solidement documentée, Paul Gootenberg retrace l'essor irrésistible de l'un des produits d'exportation les plus fascinants - et désormais illégal - de l'Amérique latine : la cocaïne, ainsi que celui de la plante andine dont elle dérive, la coca. Chapitre méconnu mais emblématique de la globalisation, cette lecture est indispensable pour comprendre l'épidémie de cocaïne des années 1980 et l'interminable guerre contre la drogue que continuent à mener les Etats-Unis dans les Andes.