Napoléon. L'homme derrière le mythe

S'attaquer au personnage historique qui a suscité le plus d'études ressemble fort à une gageure. Comment éviter de répéter ce qui a déjà été écrit sans passer pour un thuriféraire bègue ou pour un détracteur malhonnête ? Génie quasi divin, personnage romantique, monstre mégalomaniaque ou "simple" petit dictateur : et si Napoléon n'était aucun de ces personnages ? Et si ce n'était qu'un homme plutôt ordinaire au destin extraordinaire ? En s'appuyant sur une impressionnante masse de sources primaires, Adam Zamoyski retrace comment Napoleone Buonaparte, gamin corse, devint Napoléon Ier, empereur des Français et maître de l'Europe. Il ne cherche ni à justifier ni à condamner mais plutôt à révéler un Napoléon plus humain, plus facile à comprendre et, dès lors, beaucoup plus intéressant.