Piper McNimbus Tome 3 : La Fille tombée du ciel

Piper et ses amis parviendront-ils à empêcher le monde de basculer dans l'âge des ténèbres ? Après la destruction soudaine de Stonehenge dans une explosion, de monstrueux et gigantesques insectes se mettent à sortir de terre. Leur objectif ? Semer le chaos un peu partout sur la planète. Pas de doute, c'est du Max tout craché. Ni une ni deux, Piper et ses amis aux capacités extraordinaires partent en mission - la survie de l'humanité en dépend ! Mais, dans le feu de l'action, la jeune fille se retrouve blessée, piquée par une des mystérieuses créatures. Pire, la voilà désormais privée de ses pouvoirs ! Mise sur la touche, Piper se sent de plus en plus isolée tandis que ses camarades continuent d'aller sur le terrain... sans elle. Pourra-t-elle jamais voler de nouveau et les accompagner ? Leur amitié survivra-t-elle à cette épreuve ? Et, en attendant, que faire pour se rendre utile ? Résurgence de créatures oubliées et fin du monde imminente, il n'y a pas de temps à perdre pour cette petite bande de personnages terriblement attachants sur le point de recevoir une aide... inattendue. Piper McNimbus - La Fille tombée du ciel est la conclusion d'une série jeunesse à la fois pleine de fraîcheur et de suspense, entre Les Désastreuses Aventures des orphelins Baudelaire et X-Men.