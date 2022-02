" Joël Casseus fait partie des plus grands. " Augustin Trapenard Crépuscules est une entrée fracassante en littérature. " Je lève le visage et je la regarde et elle observe les lacérations sur mes iris et me montre le ciel. J'entends le bruit des ailes des drones qui craquent dans les nuages. Ils sont une douzaine peut-être et se dirigent tous vers l'ouest en faisant le même bruit. C'est la première fois que je prends conscience qu'elle entend le bruit des drones, le bruit de la guerre et son regard doit probablement ressembler à celui que j'avais avant que mes yeux soient à jamais changés, avant que l'indifférence taise presque tous mes sentiments. " Crépuscules narre le destin de huit personnages réfugiés dans une zone extra-légale, à la marge d'un pays sans nom hanté par la guerre. Il s'agit du premier roman de Joël Casseus publié par Le Tripode.