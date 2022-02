Une dystopie à la Cormac McCarthy, une écriture d'une originalité radicale. " Il suffit parfois d'ouvrir un livre pour être assailli par des paroles. La beauté sonore, orale, originelle, de la littérature : elle ne surgit que chez les plus grands. Joël Casseus en fait partie, des plus grands. " (Augustin Trapenard) Dans un monde des confins, miné par une guerre qui ne dit pas son nom, un groupe d'individus vit, ou plutôt survit, acculé à un mur qui le coupe de tout horizon. Dans la peur d'un danger latent mais invisible, les femmes restent dans le camp et s'attellent aux tâches domestiques. Les hommes partent à la lueur du jour et creusent toute la journée, tous les jours, ils creusent des fosses depuis un temps qui dépasse toute mémoire. Mais un enfant est né. Un enfant a grandi et bouscule sous le demi-ciel offert l'équilibre du désespoir dont les hommes ont fait une maison. Dans une langue extraordinaire, très cinématographique et dépouillée de toute analyse psychlogique, Demi-ciel révèle l'absurdité d'une condition humaine retranchée et soumise à la peur.