Une farce tragique et absurde sur un monde déshumanisé. Dans un avenir proche, un président aux abois décrète du jour au lendemain que la société n'est plus en mesure de faire face aux accidents de ses citoyens, et doit donc s'organiser pour en réduire le nombre. Pour ce faire, il estime qu'il n'a d'autre choix que de mettre en place un état d'urgence où les rapports humains seront, au moins temporairement, drastiquement limités. Les premières mesures sont prises dès les jours suivants... Avec son goût habituel pour l'absurde, François Szabowski décrit dans Etats d'urgence un monde proche du nôtre, et trouble, où le langage se vide un peu plus encore de son sens et où les liens sociaux achèvent de se déliter. Où on se méfie de la vie et des voisins. Où la peur l'emporte sur le désir. Bref, un monde où un capitalisme agonisant dévore un peu plus encore les vivants.