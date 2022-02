L'hiver finit toujours par arriver

Des dizaines de cités s'embrasent, se rebellent et font sécession : l'Emir va prochainement proclamer l'avènement du califat islamique de France et du Couchant et l'indépendance des territoires perdus de la République. Le gouvernement, tétanisé, reste sans réaction. Un homme s'oppose au funeste projet et se met en tête d'éliminer l'organisateur de cette partition. Pour l'atteindre, il infiltre les milieux djihadistes et part combattre au Levant. Quand il revient en France, auréolé de gloire, la résistance s'est organisée et s'apprête à se ranger derrière le mystérieux et charismatique Ridafrans, de retour, lui aussi, du Levant. L'affrontement entre les deux hommes paraît inéluctable...