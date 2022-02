Robert Ambelain (1907-1997) est un personnage incontournable du milieu ésotérique français. Dès l'adolescence, il se passionne pour l'occultisme. Délaissant son engagement politique, il publie un premier livre sur l'astrologie en 1936. Remarqué rapidement par le "? Paris ésotérique ? " de l'entre-deux-guerres, il est initié à la franc-maçonnerie en 1939. Les circonstances dramatiques du Second Conflit mondial le projetteront sur le devant de la scène. Son ascension sera alors fulgurante et il recevra un nombre impressionnant d'initiations. Elevé notamment aux plus hauts grades de Memphis-Misraïm, du Rite Ecossais Ancien et Accepté, du Rite Ecossais- Rectifié, il sera également Chevalier Bienfaisant de la Cité Sainte, Grand Profès, Réau-Croix, Rose-Croix d'Orient, etc. Il réveillera aussi l'Ordre des Elus Coëns, l'Ordre Kabbalistique de la Rose+Croix et fondera l'Eglise Gnostique Apostolique. Il sera surtout le Grand Maître Mondial du Rite de Memphis-Misraïm durant un quart de siècle. Auteur d'une oeuvre abondante, souvent controversée, constituée de pas moins de quarante-deux ouvrages, il s'érigera en historien contestataire qui lui valut nombre d'inimitiés.