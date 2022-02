Une histoire de Toulon. Vue par les peintres et les dessinateurs

L'image a un pouvoir d'évocation supérieur à celui des mots. La mémoire est essentiellement visuelle. En général l'historien utilise peu les sources iconographiques. Malgré leur abondance elles sont rarement citées. Or nos musées regorgent de dessins, de plans, de cartes, de paysages reproduisant fidèlement la nature ou célébrant des évènements historiques, de portraits et de scènes de genre évoquant la vie quotidienne... A chaque époque des artistes ont posé de façon durable sur le parchemin, le bois, la toile ou le papier un peu de la réalité historique. C'est cette réalité que les auteurs ont cherchée dans les innombrables dessins et peintures de nos musées. Cette documentation s'est révélée si riche qu'il s'est avéré impossible d'épuiser le sujet. Ce premier tome en appellera probablement un second...