Dans l'Antiquité, on racontait que les pics de chaleur étaient provoqués par l'étoile "Canicule" , aujourd'hui appelée Sirius. On pensait que l'astre déclenchait trente jours de fortes chaleurs car il se lève et se couche en même temps que le soleil du 22 juillet au 22 août. J'imaginais que ma canicule allait naturellement se dissiper vers mes trente ans. Et puis le temps, la température, l'air se figent. Ce n'est pas si désagréable, on bronze, on flirte, on s'étourdit. Je me laisse bercer par la moiteur et je finis par m'attacher à cette façon de vivre comme à un amour vache. J'utilise des appareils photos argentiques sans restriction de format ou de technicité, avec des pellicules couleur, noir et blanc ou des diapositives, au gré des humeurs. Les images dansantes et prises à la volée, chantent notre torpeur et racontent notre résistance joyeuse. Je les développe, les numérise et les partage avec les compagnons de cette vie.