Les Fils de Burj Hamud

Burj Hamud se situe de l'autre côté de la rivière et de la voie rapide Gemayel, à l'est de Beyrouth. C'est un quartier arménien avec des Arméniens mais aussi des Palestiniens, des Syriens, des Africains. Un quartier que j'ai arpenté et arpenté depuis 2016, pas seulement les rues d'Arax ou Marash mais aussi les rues adjacentes, là où l'on se perd. Ce quartier est un condensé de ce qu'est le Liban : un territoire aux identités plurielles, ayant traversé toutes les catastrophes, guerres, crises, explosions, un quartier désespéré et résilient à la fois, un condensé des paradoxes libanais. Il me fallait des noirs, des gris pour dire mon regard sur les murs à la recherche des traces qui font le récit, comme si c'était la fin d'une histoire, ou le début d'une autre. Une histoire de point de vue. Brigitte Manoukian