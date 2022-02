Le goût des retrouvailles Tome 3

Dans Le goût des retrouvailles, Nozo Itoi croque le quotidien de deux êtres meurtris par la vie, qui vont devoir, au fil des pages, apprendre à se connaître et à pardonner. Cette oeuvre précieuse ne manquera pas de vous charmer, grâce à son style graphique tout en rondeur et à sa poésie. Petit à petit, la fin de l'été approche... Et il va être temps pour Rutsubo et son père de prendre des décisions importantes. Maintenant qu'ils ont appris à se connaître, doivent-il vivre ensemble ? En ont-ils réellement envie ? Les réponses à ces questions ne sont pas évidentes, surtout pour une petite fille de neuf ans...