Face aux choix d’orientation, parents et éducateurs, libérez votre pouvoir d’agir !

Chaque année, 6 millions de jeunes sont face à des choix d'orientation. Comment les accompagner ? L'objectif de ce livre est de former les parents pour les inspirer, stimuler leur rôle, leur posture d'éducateur et activer des clés concrètes qui permettront aux jeunes d'apprendre à faire des choix sereinement. Ce livre très pratique propose une " boîte à outils " qui permettra aux parents et au binôme parent/enfant de réussir ensemble leur démarche de choix, conscient que chaque jeune à quelque chose à apporter au monde.