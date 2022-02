Edward Carpenter et l'autre nature

"Je vis s'élever une vie nouvelle, une société nouvelle". Militant socialiste, philosophe et poète, Edward Carpenter (1844-1929) fut aussi un fervent défenseur des droits des femmes et des homosexuels. Végétarien, anticapitaliste et libertaire, celui qui se définissait lui-même comme "écrivain maraîcher" n'envisageait pas la théorie sans la pratique. Cultivant son jardin, recyclant ses déchets, vivant au sein d'une communauté d'ami-es et d'amants, Carpenter revendiquait la "simplification et la libération de la vie quotidienne grâce au retrait des choses qui se tiennent entre nous et la Nature" . A travers le portrait de cette figure ardente mais oubliée, Cy Lecerf Maulpoix nous invite à repenser, à partir de perspectives minoritaires, une écologie politique réellement inclusive.