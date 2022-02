Walter Benjamin et la tempête du progrès

"Il se peut que les révolutions soient l'acte par lequel l'humanité qui voyage dans le train tire les freins d'urgence". Philosophe, traducteur, voyageur, critique d'art et de littérature, les étiquettes sont multiples pour désigner Walter Benjamin (1892-1940). Considéré comme l'un des plus grands théoriciens du xxe siècle, ce philosophe flâneur dénonçait déjà "l'illusion du progrès" . Dévoilant le fétichisme de la marchandise, Benjamin analyse comment le capitalisme marque la culture et les imaginaires. Refus de l'utile, droit à la flânerie, renversement révolutionnaire, harmonie entre nature et humanité... sont selon lui autant de ferments d'utopies pour résister à l'uniformisation du monde. A l'heure où la course au progrès est plus que jamais d'actualité, Agnès Sinaï appelle à un arrêt d'urgence, pour échapper à la catastrophe.