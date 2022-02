Voici des ailes

Formé à l'école de Maupassant, l'inventeur d'Arsène Lupin s'entendait joliment à tenir la plume. Est ici remis au jour l'un de ses romans "sportifs" , chant d'amour à la fée Bicyclette ! Deux couples dans le vent entreprennent un petit tour de Normandie et de Bretagne à vélo, pensent d'abord avoir présumé de leurs forces... , mais décuplent celles-ci par le moyen d'un élixir imprévu : l'amour. Tous quatre s'aperçoivent rapidement que l'assortiment de départ n'était pas le bon ; l'on change donc de partenaire, non sans quelques hésitations ni cachotteries d'abord. Et l'on se met dès lors à brûler les étapes... Le lecteur découvrira surtout un romancier qui pour l'époque avait des idées plutôt culottées (ou déculottées, comme on voudra), qui prend parti pour la nudité des corps et des coeurs, prône l'amour libre et toutes sortes d'émancipations, et donne sans barguigner le beau rôle à ces dames. Un hymne à la liberté !