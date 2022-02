Odette et le taxi jaune

Chaque vendredi depuis quinze ans, Odette, ancienne costumière de théâtre, passe la journée à Roissy à s'inventer une vie devant le tableau d'affichage des départs. Chaque fois, son ami Maurice la conduit dans son taxi avant de la ramener sagement chez elle aux Buttes-Chaumont. Mais un soir, Odette n'est pas au rendez-vous. Marie-Soleil, sa petite-fille, et Ludovic, un flic mis au placard pour excès de zèle, se lancent à sa recherche à bord de l'imposant taxi jaune de Maurice. La disparition d'Odette les conduit sur la piste d'une Arménienne centenaire au passé douteux et aux révélations stupéfiantes. Mais qui est réellement Odette ? Au fur et à mesure de cette quête haletante, Marie-Soleil va découvrir un pan caché de son histoire familiale qui l'entraînera au coeur du Paris occupé. Depuis le succès de son premier roman, La Petite Boutique japonaise, Isabelle Artus nous régale de ses personnages magnifiquement décalés et de ses intrigues hautement romanesques.