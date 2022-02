1 500 av. J.-C., aux confins du désert. Dina, la seule fille de Jacob, un puissant patriarche, vit dans l'ombre de la tente rouge, cet endroit interdit aux hommes où les femmes de la tribu échangent secrets et rites ancestraux. Ainsi goûte-t-elle très jeune aux fruits défendus : une liberté et une indépendance inimaginables au temps de la Bible. Devenue femme à son tour, Dina succombe aux délices de l'amour et se donne à Shalem, bravant ainsi les interdits de son clan. Cela, les fils de Jacob ne peuvent l'accepter. Par une nuit d'épouvante, le destin de Dina bascule. Pour survivre, elle est contrainte de se réfugier en Egypte, et d'enfouir dans sa mémoire les secrets de sa jeunesse. Parviendra-t-elle un jour à vivre pleinement ?