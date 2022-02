La librairie des rêves ensevelis

Hyde Park, le grand magasin Harrods, les bus rouges à impériale... En s'installant à la capitale, Grace Bennett découvre le charme et l'effervescence de Londres. Mais le travail qu'elle décroche dans une petite librairie est bien loin du glamour dont elle rêvait. Les étagères où s'entassent les livres croulent sous la poussière, le propriétaire, Mr Evans, est aussi revêche et austère que l'intérieur exigu de son établissement et dehors, la guerre gronde déjà. Pourtant, entre les black-out et les évacuations qui rythment son quotidien, c'est au coeur de ces rayonnages pleins à craquer que Grace trouve une ressource insoupçonnée et s'abandonne aux joies de la lecture. Une nuit de bombardements, alors que la panique règne dans l'abri antiaérien où tout le quartier a trouvé refuge, Grace commence à lire à voix haute. Et chaque soir d'attaque, bravant l'horreur et la peur, elle va puiser dans les plus beaux romans de la littérature anglaise l'espoir de jours meilleurs. Inspiré de l'histoire vraie des librairies londoniennes qui sont restées ouvertes pendant le Blitz, un roman historique poignant sur le pouvoir unificateur et inspirant des livres et de la littérature.