Mon enfant chéri, tu en es au tout début de ta vie. Savoure les mélodies, savoure les paysages. Savoure les parfums et le vent sur ton visage. Célèbre les fleurs, remercie les abeilles. Déguste les fruits à l'ombre des arbres qui veillent. Du trésor des fleurs au mystère des insectes, cet album poétique et superbement illustré encourage les enfants à explorer le monde naturel qui les entoure, et à être reconnaissants pour ce que nous offre la nature chaque jour.