Le chemin de dieu

Ce livre est une réédition. Paru en 1979 chez Albin Michel, il eut un succès phénoménal auprès du lectorat. Catherine Delorme, dite "Mamita" , est une convertie à l'islam. Livre rare, mais essentiel pour découvrir le soufisme, coeur de l'islam, au féminin. Catherine Delorme : une figure majeure du soufisme féminin du XXe siècle, devenue après l'étude de toutes les religions et une quête spirituelle unique en son genre, un très grand maître reconnu par ses pairs. Une vie, un destin, et un document rarissime. A travers de courts souvenirs, Catherine Delorme explique la façon dont elle a rencontré l'islam et le soufisme jusqu'à devenir la première Européenne Ari fabi 'Lah, Connaissante par Dieu.