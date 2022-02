Quand je serai grand, je serai bilingue. Wenn ich einmal gross bin, werde ich zweispraching sein

Si vous aviez le choix, vous enverriez votre gamin dans une école monolingue, où l'apprentissage des langues commence quand il est déjà trop tard ? Ou vous préféreriez l'inscrire dans une école bilingue, où il aurait la chance d'apprendre, dès la maternelle, en plus du français, une autre langue qui lui ouvrirait d'autres horizons ? Richard Weiss a choisi la seconde solution, parce qu'il voulait le meilleur pour ses enfants. Face à la rigidité de l'Education nationale, il a alors décidé de créer une nouvelle école et a réussi à entraîner d'autres familles ainsi que des élus d'Alsace-Moselle. En 1990, avec Tomi UNGERER, il lance l'Association "ABCM-ZWEISPRACHIGKEIT" qui applique la pédagogie de l'immersion. Celle-ci a déjà fait ses preuves en Bretagne, au Pays basque, en Catalogne, en Occitanie... (et dans le monde entier... pour la langue française). Le présent livre raconte cette incroyable lutte contre une administration figée, dont le seul but est de ne rien changer à ses habitudes.