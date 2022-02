Savoie Les questions qui dérangent

Existe-t-il encore une identité savoyardeA ? Pourquoi est-il infernal de se loger en SavoieA ? Grand GenèveA : pourquoi les relations frontalières sont-elles si compliquéesA ? Comment la Savoie a été annexée lors de la Révolution françaiseA ? L'autonomieA : dangereuse utopie ou alternative pragmatiqueA ? Par ses paysages montagnards et lacustres, ses activités de loisir, sa gastronomie, la Savoie fait rêver. Ses ressources économiques ont fait émerger un développement effréné dont on peut se demander s'il est soutenable et profitable à la population. La riche culture savoisienne possède-t-elle la place qu'elle mériteA ? A travers des sujets de société, d'économie, d'histoire et de politique, cet ouvrage explore librement des questions qui dérangent. Loin des clichés, il découvre des facettes peu connues de cette vieille nation européenne et apporte des pistes de réflexion.