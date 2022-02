L'imagerie des anciens celtes

Spécialiste de l'Antiquité celtique, Venceslas Kruta nous offre là un de ses livres des plus intéressants. Les symboles des Celtes ont toujours fasciné un large public. La vente de bijoux celtiques en est une preuve : la spirale, le triskell, la roue solaire, le svatiska et "l'image du monde" mais aussi les animaux : le sanglier, les bovidés, les cervidés, etc. On y trouvera aussi de la mythologie : l'image que se faisaient les Celtes de leur propres dieux. Et pour conclure une étude de quelques oeuvres exceptionnelles : -Le casque d'Agris -La cruche de Brno -Le vase des taureaux de Numance -les "ombilics" de pierre aux croix celtiques de l'Irlande chrétienne