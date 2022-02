Bannissez de votre vie les énergies négatives ! Purification et protection en Hoodoo est un savant mélange d'anecdotes - divertissantes et éclairantes ! -, et de travaux réalisés par l'auteure, praticienne chevronnée. Dans ces pages, elle offre pléthore de pratiques de protection Hoodoo pour supprimer les énergies négatives, briser les sorts malveillants ou encore bannir les personnes nuisibles de son entourage. Puisant dans le pouvoir divin qu'elle trouve dans la nature, le feu, l'eau, les huiles, les herbes, les cristaux et les pierres, Miss Aida démontre combien la magie peut être puissante lorsque les éléments s'unissent. En combinant les rituels et les pratiques de diverses traditions religieuses avec des décennies d'expérience, elle fournit des vérités fondamentales qui, quelle que soit votre pratique spirituelle, vous seront d'une grande utilité... Un guide inestimable pour les praticiens et les chercheurs de tous niveaux. A propos de l'auteure : Auteure et enseignante, Miss Aida, est née dans une famille cubaine pratiquant la Santeria, le Palo et la Brujeria. La magie a toujours fait partie de la vie de cette médium et praticienne Hoodoo. En plus d'avoir reçu de nombreuses initiations à la Santeria et au Palo, elle est infirmière diplômée et fière d'être vétéran de l'US Air Force.