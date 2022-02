Au cours des dernières décennies, notamment avec sa mise en lumière dans la pop culture, Marie Laveau a fait couler beaucoup d'encre et provoqué énormément de passion à travers le monde. Après tout, comment cette reine du vaudou puissante de la Nouvelle-Orléans, tantôt protectrice de la veuve et de l'opprimé, tantôt prêtresse satanique organisant des rituels macabres, pourrait-elle laisser indifférent ? Dans Les Secrets de Marie Laveau, Oncle Ben explore et dévoile les secrets de cette figure mystique en démêlant le vrai du faux sur son histoire et sa magie. Cet ouvrage s'adresse tous ceux et celles qui souhaitent honorer et débuter leur pratique dévotionnelle et magique avec celle que l'on appelle, aujourd'hui encore, la "Reine de la Nouvelle-Orléans" . Vous y découvrirez comment l'honorer et réaliser un autel en son nom, comment l'invoquer pour l'amour, l'argent, la protection, et développer un lien fort avec son esprit. Prières, charmes, grigris, recettes d'encres, d'huiles, de poudres, rituels... la grande prêtresse vaudoue n'aura plus aucun secret pour vous ! A propos de l'auteur : Oncle Ben est connu aussi sous le nom d'Antinoüs Seranill. Il est l'initié de John Highland dans plusieurs traditions telles que la Minoan Brotherhood, la NYWT et l'Espiritismo. En automne 2014, il étudie et apprend le Hoodoo en Louisiane et importe pour la première fois cette pratique en France. Il a formé les premiers Rootworkers français à cette magie populaire louisianaise et enseigne le Hoodoo via des leçons en ligne. En 2016, il est introduit à la pratique de l'Espiritismo et reçoit sa "Coronacion Espiritual" des mains de John Highland. Oncle Ben amène la pratique des Misa Espiritual en France l'année suivante et organise une des premières Table Blanche ou Messes Spirituelles du pays. Il vit désormais la moitié de l'année en Louisiane mais organise toujours des Misa Espiritual dans sa région des Bouches du Rhône l'autre moitié de l'année.