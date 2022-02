Parce que nous aimons notre Église. Propositions pour restaurer sa crédibilité et son dynamisme

Nous aimons notre Eglise. Nous l'aimons car elle a transmis le flambeau de la foi, ce bien si précieux qui tous les jours structure et embellit nos vies. Nous l'aimons et nous craignons que ce flambeau ne trouve plus assez de relais pour pérenniser et amplifier ce magnifique passage de témoin, initié depuis plus de 20 siècles. Car voilà nos communautés, très centrées autour de l'offre sacramentelle, restent insuffisamment mobilisées autour du passé, tarde à conduire les transformations nécessaires pour retrouver dynamisme et crédibilité. Nos propositions s'articulent autour de sept enjeux. Les trois premiers s'adressent en priorité à nous baptisés et à nos communautés, car ils peuvent être déployés localement au sein des paroisses, sans nécessité d'ajuster le fonctionnement institutionnel de l'Eglise. - Cheminer dans un parcours de foi personnel et communautaire. - Construire un projet communautaire. - Intégrer la dimension économique de la vie de nos communautés. Les quatre suivants s'adressent à la fois à l'échelon local de nos communautés et à l'échelon institutionnel, pour que notre Eglise retrouve inspiration, dynamisme et vigueur. - Renouveler l'appel aux ministères et aux services. - Mettre la synodalité au coeur de la gouvernance. - Promouvoir une morale ouverte et inventive à l'écoute de l'Esprit. - Renouveler notre langage pour favoriser l'annonce Evangélique.