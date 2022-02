Pratique de la gestion mentale en classe. Attends Maîtresse, faut que je mette dans ma tête

Ayant pratiqué la gestion mentale pendant 20 ans dans ma classe, je faisais bien sûr partie de ceux qui ne pouvaient plus s'en passer. La gestion mentale a été, pour moi, une aide pour structurer mon travail, un apport théorique "hors pair" . Pour avoir travaillé avec des enseignants aux méthodes pédagogiques extrêmement variées (Pédagogie Freinet, institutionnelle, frontale... etc), j'ai pris conscience que la gestion mentale avait une forme d'universalité car elle pouvait être utilisée dans toute classe, quelle que soit la pédagogie utilisée sans matériel spécifique et coûteux. Les exemples cités dans cet ouvrage sont du cycle 3. Mais la gestion mentale fonctionne à tous niveaux, et particulièrement bien en maternelle. Plus l'enfant prend l'habitude d'évoquer tôt, plus il sera en réussite. Ce livre répond clairement à cette demande. L'auteure a su au fil des années avec son imagination, son expérience et sa connaissance des enfants, utiliser les éléments fondamentaux de la gestion mentale. Elle apprend aux élèves à rendre conscient l'évocation comme outil absolu de l'apprentissage. Elle pratique pour cela le dialogue pédagogique et met en projet de sens, en explicitant de façon simple et pas forcément académique les notions utilisées. Elle cherche à faire évoquer chaque notion nouvelle en sollicitant tous les paramètres et met en place de multiples stratégies.