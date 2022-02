Une alliance psychoéducative

Il y a eu l'alliance, puis l'alliance thérapeutique. Pour l'intervenant en vécu partagé ou en soutien au vécu partagé, il y a maintenant l'alliance psychoéducative : concept-outil issu de la pratique. L'expérience sur le terrain nous a fait découvrir que l'alliance psychoéducative constitue un outil accessible, riche et utile à tout intervenant éducatif dans tous ses accompagnements. L'alliance psychoéducative s'appuie sur la partie saine des gens dont elle favorise la croissance, ici et maintenant, tout en prenant en compte les sensibilités, les limites et les vulnérabilités des acteurs en présence. Le creuset de l'alliance psychoéducative lui donne sens, couleur et profondeur. Par la priorité que l'alliance psychoéducative donne à la personne ou au groupe accompagné, par la considération et la reconnaissance de la liberté, par sa démarche appuyée par des composantes clairement définies, par sa précision, par sa souplesse et sa solidité, par son appui sur la conscience, l'alliance psychoéducative a souvent fait la différence entre la croissance et l'étiolement. Le contenu de ce livre représente un point de vue issu de la pratique. Ces réflexions constituent une réponse partielle et contextuelle aujourd'hui à des questions éducatives "éternelles" .