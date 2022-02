Un trésor de bénédictions. La vie exemplaire du maître tibétain Shri Sengdrak Rinpoche. Edition français-anglais-tibétain

A une époque où l'intérêt pour la méditation se développe dans le monde entier, il nous a semblé instructif à plus d'un titre de relater la vie d'un maître de méditation unanimement reconnu dans la tradition bouddhiste tibétaine. "Sengdrak Rinpoche, Ngawang Gyurme Chökyi Gyaltsen, fut un maître exemplaire qui, presque toute sa vie, mena l'existence d'un moine ermite. Je le connaissais personnellement et il m'impressionnait par son humilité et son engagement pour la pratique." C'est ainsi que le 14e Dalaï-Lama décrit celui dont nous publions ici la biographie, des textes inédits et de nombreuses photos d'archives.