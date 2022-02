Grands monologues du théâtre classique et contemporain vol. 1. 50 rôles féminins pour un banc d'essai remarquable

Cette anthologie de monologues de personnages féminins parcourt la littérature dramatique de la fin du XVIe siècle à nos jours, et propose cinquante tirades sélectionnées parmi les plus expressives du répertoire européen et américain. Ces monologues - précédés d'un texte introductif qui les replace dans leur contexte, résume la pièce et donne des indications sur le personnage -, constituent, par leur choix et leur diversité, un bon outil de travail pour un banc d'essai original, qui permettra aux comédiennes débutantes ou déjà confirmées de s'entraîner pour une audition ou de parfaire leur jeu, en abordant tous les registres - du rire aux larmes, de l'intériorité à l'épanchement. Ces extraits peuvent également inciter les amateurs à redécouvrir ou à approfondir des oeuvres théâtrales, et à approcher avec facilité les auteurs contemporains, nombreux dans ce recueil et souvent considérés, à tort, comme inaccessibles.