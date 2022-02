Monologues et soliloques vol. 2. 50 tirades du répertoire contemporain pour actrices en solo

Dans ce recueil de monologues et soliloques - dont le but essentiel est de fournir aux actrices un choix de textes praticables lors d'essais et d'auditions -, l'on a préféré un critère de pure "efficacité" à celui d'une minutieuse systématisation scolaire. A côté des extraits de pièces encore peu connues, voire inédites, apparaissent des extraits provenant de la littérature, du cinéma, et dans quelques cas de correspondances, choisis les uns et les autres en raison des approches originales et inhabituelles qu'ils offrent au défi interprétatif. Tous les textes sont introduits par de précieuses "Notes pour l'interprète" , suggérant dans leur ensemble les humeurs et les atmosphères changeantes de la modernité, qui se prête souvent à des revisitations surprenantes des grands mythes.