La préparation du danseur. Tome 2

Les éditions précédentes du livre de la Préparation du danseur furent de véritables succès en termes de ventes. Le second volume de cette nouvelle édition présente un contenu encore plus riche et complet ! Eric Franklin, professeur émérite de danse internationalement reconnu, a mis au point une méthode de préparation qui s'appuie sur des connaissances scientifiques, désormais enseignée dans les écoles de danse du monde entier. Dans cette nouvelle édition, les dernières avancées scientifiques en matière de force et de flexibilité ont été intégrées, donnant au danseur les outils nécessaires pour pratiquer son art dans les meilleures conditions possibles. Ce deuxième volume permettra de compléter la formation initiée avec le premier.