Douce France. Récits brefs

Du sentiment antifrançais présent dans le "Misogaulois" , le livre satirique d'Alfieri (fin du XVIIIe siècle), à l'amour que Calvino éprouvait pour Paris, au point de vouloir y vivre de 1967 à 1980, toute la gamme des sentiments de nos cousins transalpins à l'égard des Français se déploie ici. Deux pays liés par l'histoire et la culture, ainsi que par un sentiment réciproque d'amour/haine (le premier prévalant nettement sur le second). "Douce France" actualise le constat de cette diversité littéraire en rassemblant 19 hommages - d'autant d'écrivains italiens - à la culture française, privilégiant tantôt le journal intime, tantôt le récit. Nous redécouvrons à travers eux les romans, les films, les bandes dessinées et les chansons françaises qui ont influencé leur formation, qui ont marqué leur biographie intellectuelle, qui ont pénétré leur imaginaire.