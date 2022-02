Tout sur Pasolini

Pier Paolo Pasolini, même 46 ans après sa mort, nous est toujours contemporain. Avec son oeuvre infinie et protéiforme (romans, poésie, cinéma, théâtre, essais politique), il a abordé des thèmes généraux et éternels tels que le destin de l'Homme, le mythe de la Nature et de l'Histoire, le sens sacré de la vie et de la mort, les faisant devenir un sujet de confrontation, de défi et souvent de provocation. L'actualité et l'inépuisable vitalité de la voix de Pasolini sont le fil conducteur de cette anthologie, dont la protagoniste se trouve être l'Opera Omnia de l'auteur. Après quelques essais introductifs et une vaste biographie annotée, l'ouvrage s'articule selon un format encyclopédique, de la lettre A de "Accattone" à la lettre Z de "Zanzotto" (plus de 150 "entrées" au total), pour rendre la lecture encore plus aisée et stimulante.