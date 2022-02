Pelvic Power pour hommes et femmes

Dans cet ouvrage, Eric Franklin, pionnier dans l'utilisation des techniques de visualisation mentale au profit de la santé et de l'harmonie, enseigne comment renforcer son corps en tonifiant la zone pelvienne et en développant ses muscles et ses articulations. En effet, le manque de tonus et d'élasticité du plancher pelvien conditionne notre bien-être et notre qualité de vie, pouvant être à l'origine de nombreux problèmes de dos, de pieds et de genoux. Les exercices présentés, autant physiques que mentaux, sont destinés aussi bien aux hommes qu'aux femmes et sont le fruit d'une méthode élaborée par l'auteur pour soulager la douleur de façon naturelle, revitaliser l'organisme et améliorer la posture, mais aussi l'activité sexuelle.