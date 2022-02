Mon oncle de Jacques Tati

Pour schématiser, dans Mon Oncle il y a deux mondes : celui que l'on peut qualifier d'ancien où Hulot est à l'aise, où chacun est à l'aise. L'autre monde, plus moderne, qui se révèle plus absurde, plus artificiel : la secrétaire se déplace en sautillant tel un automate ; les appareils électroménagers sont drôles comme cette cuisinière qui retourne elle-même le steak. Finalement tout le monde se soumet à cette automatisation, sauf le teckel : c'est bien lui qui fait refermer la porte du garage sur ses propriétaires. Mais est-ce aussi si simple ?