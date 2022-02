Le dernier defenseur de montsegur poche (2022)

Fils cadet du châtelain de Salles-sur-Cérou près de Cordes, le jeune Imbert n'a qu'un rêve : devenir chevalier pour tuer le dragon de Mordagne et épouser Marquésia, la fille du châtelain de Saint-Marcel. Hélas, le domaine n'est pas assez grand pour entretenir deux chevaliers, son père en fera donc un moine. Il rejoint alors frère Anselme, son oncle, dans une belle abbaye du côté de Caylus. Au crépuscule de sa vie, ce dernier fait appel à un prêtre cathare pour lui donner le consolament de bonne fin, mais au milieu de la cérémonie dans l'abbaye, un moine les surprend. Imbert n'a d'autre choix que de fuir. A partir de là, il est de toutes les rebellions et, une fois la paix signée par le comte de Toulouse, il s'emploie à escorter les bannis, Bons Hommes, Bonnes Dames, faidits et tous ceux qui fuient la terrible Inquisition. Il se trouve à Montségur quand le sénéchal de Carcassonne, bien décidé à en finir avec les hérétiques, vient assiéger la cité Sainte. L'histoire d'Imbert, tour à tour moine et soldat, nous entraîne dans un tourbillon d'aventures palpitantes au coeur même de la croisade contre les Albigeois.