Perfect Hair

Après "Du mensonge", un nouvel album de Tommi Parrish, toujours dans la section "Sorcières" de la collection bande-dessinée. Dans ce recueil d'histoires courtes, Tommi Parrish fait preuve d'une grande justesse émotionnelle et d'une conscience particulièrement affûtée des questions culturelles et de genre. Avec un style graphique vif et innovant sont abordées, entre autres, les questions de la peur, de la solitude, de l'identité ou encore du corps en tant que sujet politique. Un recueil qui témoigne du talent éclectique et innovant de cette jeune icône du milieu queer américain.