Humanae Vitae Un art de vivre pour les couples

Le Cardinal Sarah propose de relire ce texte prophétique comme un art de vivre et un chemin de sainteté pour les couples. Il dénonçe les dérives de la libéralisation sexuelle, étroitement liées à une vision libérale et idéologique de la sexualité, qui fragilisent la famille et la société. Dérives annoncées de façon prophétique par Paul VI. à partir des thèmes développés dans l'encyclique, il dégage quelques points essentiels de la vie conjugale pour aider les couples à prendre le chemin d'un bonheur exigeant. Humanae Vitae ouvre une voie de sainteté conjugale, une pédagogie de l'adoration et de la réception filiale du projet d'amour de Dieu sur l'homme et la femme. A la fin du livre, l'encyclique Humanae Vitae est publiée avec un guide de lecture. A propos de l'auteur : Cardinal Robert Sarah Archevêque de Conakry de 1979 à 2001 et Préfet de la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements de 2014 à 2021, le cardinal Sarah est aujourd'hui membre de la Congrégation pour les Eglises orientales.