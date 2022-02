Luttons-nous pour la justice. Et autres fragments pour affronter le présent

En 1943, alors que l'Europe est plongée dans le malheur et lutte contre la barbarie nazie, la philosophe Simone Weil (1909-1943) est à Londres, chargée par le général de Gaulle de réfléchir à la reconstruction de la France. Elle écrit. "Luttons-nous pour la Justice ? " "Cette guerre est une guerre de religion". "Idées essentielles pour une nouvelle Constitution". Cet effort d'invention, nous devons le reprendre. Nous devons nous aussi penser les conditions et le sens de notre vivre ensemble. Quelle démocratie voulons-nous ? Voulons-nous vraiment la justice, la vérité, le bien ? Du passé, que voulons-nous transmettre ? Qu'avons-nous donc en commun ? La France souffre d'une maladie interne. L'unique source de salut et de grandeur pour la France est de retrouver son génie au fond de son malheur. "L'unique source de salut et de grandeur pour la France est de retrouver son génie au fond de son malheur - maintenant - afin d'avoir l'occasion de faire aussitôt passer cette reprise de contact dans l'action". Simone Weil A propos de l'auteur : Pascal David, philosophe, est membre associé de la chaire sur l'altérité à la Fondation Maison des Sciences de l'Homme (FMSH), il enseigne à la faculté de philosophie de l'Université catholique de Lyon.