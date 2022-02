Loi de Dieu ou loi des hommes. La loi naturelle seul rempart à l'arbitraire des hommes

De plus en plus de lois humaines semblent aller à l'encontre même de la dignité humaine, votées le plus souvent sous la pression de lobbies ou d'idéologies qui cherchent à défendre les intérêts d'une minorité. Les lois humaines peuvent-elles être le seul fruit d'un consensus humain ou législatif ? L'agir humain peut-il avoir comme seul critère ma liberté absolue ? Dans nos sociétés occidentales, l'homme semble se définir de plus en plus comme le seul critère de son agir, en excluant Dieu et en bafouant la nature humaine. Benoit XVI rappelle la nécessité vitale, source de joie et de bonheur, de la loi naturelle qui n'est autre que la loi de Dieu inscrite dans le coeur humain, et qui guide la conscience humaine.